Иран ведет переговоры с протестующими, заявил глава МИД

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Иранские власти ведут переговоры с представителями протестующих, президент встретился с ними, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

"Иранское правительство признало (факт – ред.) протестов и проводило переговоры с представителями протестующих, с ними встретился президент", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera

По его словам, интернет в стране был отключен после того, как начались "террористические акты по указанию из-за рубежа".

Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране , еще сотни человек получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана. Он сообщил, что среди более чем 500 погибших числятся 110 сотрудников правоохранительных органов, КСИР и сил "Басидж" (дружинники, связанные с КСИР). По этим данным, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики.

По его данным, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.