Рейтинг@Mail.ru
Иран сомневается в готовности США к конструктивным переговорам - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/iran-2067455114.html
Иран сомневается в готовности США к конструктивным переговорам
Иран сомневается в готовности США к конструктивным переговорам - РИА Новости, 12.01.2026
Иран сомневается в готовности США к конструктивным переговорам
Власти Ирана сомневаются в готовности американской администрации начать конструктивные переговоры, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:26:00+03:00
2026-01-12T20:26:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
https://ria.ru/20260112/axios-2067421238.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, аббас аракчи
В мире, Иран, Аббас Аракчи
Иран сомневается в готовности США к конструктивным переговорам

Аракчи: Иран сомневается в готовности США к конструктивным переговорам

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана сомневаются в готовности американской администрации начать конструктивные переговоры, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы не думаем, что Вашингтон готов к конструктивным и честным переговорам. Как только они будут готовы, мы изучим этот вопрос", - сказал Аракчи,
Министр отметил, что иранская сторона готова сесть за стол переговоров по ядерному вопросу при условии отсутствия предварительных условий и угроз.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Уиткофф и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в республике, пишут СМИ
Вчера, 17:30
 
В миреИранАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала