Иран изучает возможность встречи с Уиткоффом, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
20:13 12.01.2026
Иран изучает возможность встречи с Уиткоффом, заявил Аракчи
Иран изучает возможность встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, контакты продолжаются даже после начала массовых протестов в исламской... РИА Новости, 12.01.2026
2026
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Иран изучает возможность встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, контакты продолжаются даже после начала массовых протестов в исламской республике, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Мои контакты с Уитткоффом шли до и после протестов и продолжаются до сих пор. Некоторые идеи обсуждались с Вашингтоном и в настоящее время изучаются нами", - сказал Аракчи относительно возможности встречи с Уиткоффом.
Заголовок открываемого материала