Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе
20:10 12.01.2026 (обновлено: 20:39 12.01.2026)
Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе
Иран готов к переговорам по ядерной программе при отсутствии внешнего давления на страну, заявил глава МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
иран, аббас аракчи, в мире
Иран, Аббас Аракчи, В мире
Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе

Аракчи: Тегеран готов к диалогу по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Иран готов к переговорам по ядерной программе при отсутствии внешнего давления на страну, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
"Мы готовы сесть за стол переговоров по ядерной программе при условии, что нам не будут угрожать или диктовать что-либо", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Как сообщило в понедельник агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями. При этом пресс-пул Белого дома не упоминает "ядерную программу" Тегерана.
Глава иранского МИД в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Иран изучает возможность встречи с Уиткоффом, заявил Аракчи
© 2026 МИА «Россия сегодня»
