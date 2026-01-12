https://ria.ru/20260112/iran-2067452715.html
Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе
Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе - РИА Новости, 12.01.2026
Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе
Иран готов к переговорам по ядерной программе при отсутствии внешнего давления на страну, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
2026-01-12T20:10:00+03:00
2026-01-12T20:10:00+03:00
2026-01-12T20:39:00+03:00
иран
аббас аракчи
в мире
иран
Аракчи рассказал о готовности Ирана к диалогу по ядерной программе
Аракчи: Тегеран готов к диалогу по ядерной программе
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Иран готов к переговорам по ядерной программе при отсутствии внешнего давления на страну, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
"Мы готовы сесть за стол переговоров по ядерной программе при условии, что нам не будут угрожать или диктовать что-либо", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Как сообщило в понедельник агентство Рейтер, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями. При этом пресс-пул Белого дома не упоминает "ядерную программу" Тегерана.
Глава иранского МИД в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям.