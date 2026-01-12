Рейтинг@Mail.ru
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник
19:51 12.01.2026 (обновлено: 20:54 12.01.2026)
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2026
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник
Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и КСИР погибли во время беспорядков в Иране, заявил РИА Новости источник в силах... РИА Новости, 12.01.2026
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник

Во время беспорядков в Иране погибли 500 человек, включая сотрудников полиции

ТЕГЕРАН, 12 янв — РИА Новости. Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и КСИР погибли во время беспорядков в Иране, заявил РИА Новости источник в силах безопасности исламской республики.
"За последние пять дней погибли более 500 сотрудников сил правопорядка и гражданских лиц. Помимо этого, сотни гражданских получили ранения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, погибли 110 сотрудников правоохранительных органов, КСИР и сил "Басидж", множество обычных прохожих и пассажиров общественного транспорта, в том числе женщин и детей, а также самих участников погромов.
"Имели место нападения на владельцев торговых точек, сотрудников магазинов, складов, транспортных компаний, правительственных учреждений, объектов сил безопасности и полиции", — добавил источник.
По его утверждению, в ход шли огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, ножи и мачете, а протестующие провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил президента США Дональда Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны четвертые сутки нет доступа к интернету.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Трамп пригрозил нанести "беспрецедентные удары" по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если иранским силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
В самой исламской республике заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.
