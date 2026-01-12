Lufthansa хочет возобновить полеты в Иран, несмотря на протесты в стране

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa пока по-прежнему планирует возобновить полёты в Тегеран 16 января, но внимательно следит за ситуацией в Иране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

При этом в Lufthansa отметили, что этот план может измениться даже в последний момент.