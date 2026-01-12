Рейтинг@Mail.ru
Lufthansa хочет возобновить полеты в Иран, несмотря на протесты в стране
16:53 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/iran-2067412632.html
Lufthansa хочет возобновить полеты в Иран, несмотря на протесты в стране
Lufthansa хочет возобновить полеты в Иран, несмотря на протесты в стране - РИА Новости, 12.01.2026
Lufthansa хочет возобновить полеты в Иран, несмотря на протесты в стране
Авиакомпания Lufthansa пока по-прежнему планирует возобновить полёты в Тегеран 16 января, но внимательно следит за ситуацией в Иране, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:53:00+03:00
2026-01-12T16:53:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
lufthansa
austrian airlines
сша
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), lufthansa , austrian airlines , сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Lufthansa , Austrian Airlines , США
Lufthansa хочет возобновить полеты в Иран, несмотря на протесты в стране

РИА Новости: Lufthansa планирует возобновить полеты в Тегеран 16 января

© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa
Самолеты Lufthansa - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa пока по-прежнему планирует возобновить полёты в Тегеран 16 января, но внимательно следит за ситуацией в Иране, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Полёты Lufthansa в Тегеран по-прежнему приостановлены, Lufthansa планирует возобновить их 16 января, как и сообщалось ранее. При этом ситуация постоянно внимательно отслеживается", - сообщил представитель компании.
При этом в Lufthansa отметили, что этот план может измениться даже в последний момент.
В пятницу авиакомпания Austrian Airlines приняла решение приостановить полеты в Иран до 12 января из соображений безопасности, сообщал журнал Austrian Wings со ссылкой на представительницу авиакомпании.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
