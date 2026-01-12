Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок - РИА Новости, 12.01.2026
16:40 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/iran-2067409148.html
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок - РИА Новости, 12.01.2026
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок
Тегеран готов преподавать президенту США Дональду Трампу "незабываемый урок" в случае нападения Вашингтона на исламскую республику, заявил спикер иранского... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:40:00+03:00
2026-01-12T16:40:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
мохаммад-багер галибаф
тегеран (город)
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, дональд трамп, мохаммад-багер галибаф, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Тегеран (город)
Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок

Галибаф: Иран в случае нападения США готов преподать Трампу незабываемый урок

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тегеран готов преподавать президенту США Дональду Трампу "незабываемый урок" в случае нападения Вашингтона на исламскую республику, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш (США - ред.) потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен", - сказал Галибаф, обращаясь к Трампу, слова спикера приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Вчера, 10:52
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ
11 января, 04:31
 
