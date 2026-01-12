Спикер парламента Ирана пригрозил преподать Трампу незабываемый урок

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тегеран готов преподавать президенту США Дональду Трампу "незабываемый урок" в случае нападения Вашингтона на исламскую республику, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
"Я слышал, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок. Приходи, посмотри, как весь ваш (США - ред.) потенциал на Ближнем Востоке будет уничтожен", - сказал Галибаф, обращаясь к Трампу, слова спикера приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
