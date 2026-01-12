Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана вызвал европейских послов из-за беспорядков в стране, пишут СМИ
15:36 12.01.2026
МИД Ирана вызвал европейских послов из-за беспорядков в стране, пишут СМИ
МИД Ирана вызвал европейских послов из-за беспорядков в стране, пишут СМИ

Tasnim: МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции и Германии из-за беспорядков

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Франции и Германии в связи с поддержкой, которую выразили правительства этих стран участникам беспорядков в исламской республике, передает иранское агентство Tasnim.
"МИД Ирана вызвал послов стран (Великобритания, Франция и Германия), которые публично выразили поддержку протестам и беспорядкам в республике, а также их участникам", - говорится в сообщении.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
В мире Великобритания Франция Германия МИД Ирана
 
 
