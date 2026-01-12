Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана сохраняют "ограничения", пока существуют угрозы на фоне протестов и отсутствии интернета, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Некоторые ограничения все еще есть, но (они будут) до тех пор, пока не удостоверимся, что никаких угроз нет", - сказал Аракчи, отрывок его выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга заявил, что рассчитывает на скорое решение проблемы интернета, поскольку "ситуация улучшается". Он подчеркнул, что отсутствие связи повлияло также на предоставление консульских услуг иностранными дипмиссиями, работающими в Иране.
Ранее министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана сообщило, что правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.