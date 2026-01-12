Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана сохраняют "ограничения", пока существуют угрозы на фоне протестов и отсутствии интернета, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Ранее министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана сообщило, что правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков.