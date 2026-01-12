Рейтинг@Mail.ru
Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи
13:38 12.01.2026
Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи
Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи
Власти Ирана сохраняют "ограничения", пока существуют угрозы на фоне протестов и отсутствии интернета, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы, заявил Аракчи

Аракчи: Иран сохранит ограничения, пока существуют угрозы на фоне протестов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана сохраняют "ограничения", пока существуют угрозы на фоне протестов и отсутствии интернета, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Некоторые ограничения все еще есть, но (они будут) до тех пор, пока не удостоверимся, что никаких угроз нет", - сказал Аракчи, отрывок его выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
США вряд ли пойдут на масштабную операцию против Ирана, считает эксперт
Вчера, 12:40
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе брифинга заявил, что рассчитывает на скорое решение проблемы интернета, поскольку "ситуация улучшается". Он подчеркнул, что отсутствие связи повлияло также на предоставление консульских услуг иностранными дипмиссиями, работающими в Иране.
Ранее министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана сообщило, что правительство Ирана работает над восстановлением работы интернета в стране, решение об ограничении связи принималось органами безопасности после начавшихся в последние дни беспорядков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Вчера, 10:52
 
