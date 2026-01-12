https://ria.ru/20260112/iran-2067344398.html
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД
Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Ситуация под контролем", - сказал министр, отрывок выступления которого на встрече с послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально были резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США
правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их около 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль
в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.