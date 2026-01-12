Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Ситуация под контролем", - сказал министр, отрывок выступления которого на встрече с послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.