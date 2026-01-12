Рейтинг@Mail.ru
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/iran-2067344398.html
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД - РИА Новости, 12.01.2026
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД
Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:00:00+03:00
2026-01-12T12:00:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg
https://ria.ru/20260112/tramp-2067293912.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067276996.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_226ab81b9cbbc16bb678bafde39e3f53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД

Аракчи: власти Ирана взяли под контроль ситуацию с протестами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Ирана взяли ситуацию с протестами в стране под контроль, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Ситуация под контролем", - сказал министр, отрывок выступления которого на встрече с послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами
Вчера, 03:33
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально были резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их около 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Похороны сотрудников сил безопасности и мирных жителей, погибших в ходе протестов, в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Иране объявили траур из-за гибели людей при "сопротивлении США и Израилю"
11 января, 22:34
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала