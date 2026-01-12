Мерц призвал иранские власти не допускать насилия

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в связи ситуацией с беспорядками в Иране призвал иранские власти не допускать насилия в отношении протестующих.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.