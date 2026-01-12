Рейтинг@Mail.ru
Мерц призвал иранские власти не допускать насилия - РИА Новости, 12.01.2026
11:34 12.01.2026
Мерц призвал иранские власти не допускать насилия
Мерц призвал иранские власти не допускать насилия - РИА Новости, 12.01.2026
Мерц призвал иранские власти не допускать насилия
2026-01-12T11:34:00+03:00
2026-01-12T11:34:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
фридрих мерц
нарендра моди
кайя каллас
в мире, иран, сша, германия, фридрих мерц, нарендра моди, кайя каллас
В мире, Иран, США, Германия, Фридрих Мерц, Нарендра Моди, Кайя Каллас
Мерц призвал иранские власти не допускать насилия

Мерц призвал Иран не допускать насилия в отношении протестующих

© AP Photo / Mindaugas KulbisФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в связи ситуацией с беспорядками в Иране призвал иранские власти не допускать насилия в отношении протестующих.
"Позвольте мне также остановиться на событиях в Иране. В течение двух недель мы наблюдаем, как люди из всех слоев общества выходят на улицы... Я призываю иранское правительство защищать своих граждан, а не угрожать им. Мы самым решительным образом осуждаем насилие, направленное против иранского народа. Насилие должно прекратиться", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в ходе своего визита в Индию. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Глава Минобороны Бельгии прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана
2 января, 12:43
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Welt выразила готовность предложить новые санкции в отношении Ирана в связи ситуацией с протестами в стране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Власти Ирана пригрозили смертью участникам беспорядков
9 января, 17:17
 
