Мерц призвал иранские власти не допускать насилия

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в связи ситуацией с беспорядками в Иране призвал иранские власти не допускать насилия в отношении протестующих.
"Позвольте мне также остановиться на событиях в Иране. В течение двух недель мы наблюдаем, как люди из всех слоев общества выходят на улицы... Я призываю иранское правительство защищать своих граждан, а не угрожать им. Мы самым решительным образом осуждаем насилие, направленное против иранского народа. Насилие должно прекратиться", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в ходе своего визита в Индию. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Welt выразила готовность предложить новые санкции в отношении Ирана в связи ситуацией с протестами в стране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
