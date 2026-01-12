https://ria.ru/20260112/iran-2067337200.html
Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США
Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США - РИА Новости, 12.01.2026
Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США
Тегеран готов к переговорам с США, однако они должны основываться на взаимном уважении, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
сша
иран
тегеран (город)
Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США
Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран готов к переговорам с США на равных позициях