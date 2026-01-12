Трамп заявил, что хочет вернуть интернет в Иран

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал переговорить с бизнесменом Илоном Маском в части восстановления интернета в Иране с помощью Starlink.

Сам Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.

С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.