Трамп заявил, что хочет вернуть интернет в Иран

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал переговорить с бизнесменом Илоном Маском в части восстановления интернета в Иране с помощью Starlink.
Перебои с интернетом в Иране начались на фоне массовых протестов в стране.
"Мы говорим об этом, возможно, удастся восстановить интернет, если это возможно. Мы можем поговорить с Илоном, потому что, как вы знаете, он в этом очень хорош. У него отличная компания. Так что мы, возможно, свяжемся с Илоном Маском, и я позвоню ему сразу после того, как закончу разговор с вами", – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, пошлет ли Starlink в Иран.
Сам Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам их не менее 20 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана, сообщили СМИ
11 января, 04:31