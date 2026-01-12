В Тегеране четвертые сутки отсутствует интернет

ТЕГЕРАН, 12 янв - РИА Новости. Интернет-связь в столице Ирана - Тегеране отсутствует более 70 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Также он выяснил, что мобильная связь работает с перебоями днем и отключается в ночное время суток, отключена и услуга отправки сообщений СМС.
Сервис мониторинга интернета NetBlocks сообщил в прошлый четверг, что в Иране впервые за время текущих протестов было зафиксировано полное отключение интернет-услуг по всей стране, на фоне продолжающихся протестов и забастовок, вызванных снижением покупательской способности населения, ухудшения жизни и инфляцией.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.