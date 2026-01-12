В Тегеране четвертые сутки отсутствует интернет

Также он выяснил, что мобильная связь работает с перебоями днем и отключается в ночное время суток, отключена и услуга отправки сообщений СМС.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.