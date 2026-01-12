https://ria.ru/20260112/indiya-2067448067.html
МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия
2026-01-12T19:32:00+03:00
в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера, заявил первый замглавы иностранных дел Индии Викрам Мисри.
"Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами. Поэтому я бы не сказал, что закупки у одного поставщика связаны с закупками у другого", - сказал Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди
и канцлера Германии Фридриха Мерца
в индийском Ахмедабаде.
Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ, который ранее в понедельник заявил, что Германия хочет более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России
.
"У нас есть отработанный процесс, который определяет наши потребности в любой момент времени. Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом. Я не думаю, что одно влияет на другое", — добавил индийский дипломат.
Ранее в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Моди и Мерца, лидеры двух стран подтвердили, что Индия и Германия намерены развивать сотрудничество в области обороны и безопасности. В частности, главы двух стран приветствовали подписание совместной декларации о намерениях разработать дорожную карту оборонно-промышленного сотрудничества для содействия долгосрочному сотрудничеству на уровне промышленности, включая технологическое партнерство, совместную разработку и совместное производство оборонных платформ и оборудования.