МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия

"У нас есть отработанный процесс, который определяет наши потребности в любой момент времени. Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом. Я не думаю, что одно влияет на другое", — добавил индийский дипломат.