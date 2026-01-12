Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 12.01.2026 (обновлено: 19:52 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/indiya-2067448067.html
МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия
МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия - РИА Новости, 12.01.2026
МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия
Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:32:00+03:00
2026-01-12T19:52:00+03:00
в мире
индия
германия
россия
нарендра моди
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_0:257:3021:1956_1920x0_80_0_0_b99898597dec60fe1b8faf821e31c260.jpg
https://ria.ru/20260112/indija-2067305301.html
https://ria.ru/20260108/merts-2066887568.html
индия
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bcc645738de757961c8d92f2e7dfb38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, германия, россия, нарендра моди, фридрих мерц
В мире, Индия, Германия, Россия, Нарендра Моди, Фридрих Мерц
МИД Индии рассказал, чем руководствуется страна при покупке оружия

МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией

© Евгений БиятовФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники определяется национальными интересами и не носит идеологического характера, заявил первый замглавы иностранных дел Индии Викрам Мисри.
"Наш подход к закупкам оборонной продукции полностью определяется национальными интересами. В этом задействовано множество факторов, и это, безусловно, не идеологический подход, он полностью определяется нашими интересами. Поэтому я бы не сказал, что закупки у одного поставщика связаны с закупками у другого", - сказал Мисри на брифинге по итогам переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и канцлера Германии Фридриха Мерца в индийском Ахмедабаде.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Канцлер ФРГ Мерц прибыл в Индию
Вчера, 08:05
Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ, который ранее в понедельник заявил, что Германия хочет более тесно сотрудничать с Индией по вопросам безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.
"У нас есть отработанный процесс, который определяет наши потребности в любой момент времени. Если мы собираемся закупать продукцию за рубежом, а не производить ее на месте, мы смотрим, где в мире мы можем получить ее наиболее удобным способом. Я не думаю, что одно влияет на другое", — добавил индийский дипломат.
Ранее в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Моди и Мерца, лидеры двух стран подтвердили, что Индия и Германия намерены развивать сотрудничество в области обороны и безопасности. В частности, главы двух стран приветствовали подписание совместной декларации о намерениях разработать дорожную карту оборонно-промышленного сотрудничества для содействия долгосрочному сотрудничеству на уровне промышленности, включая технологическое партнерство, совместную разработку и совместное производство оборонных платформ и оборудования.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Размещение западных сил на Украине потребует согласия России, заявил Мерц
8 января, 16:16
 
В миреИндияГерманияРоссияНарендра МодиФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала