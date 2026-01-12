Рейтинг@Mail.ru
Канцлер ФРГ Мерц прибыл в Индию - РИА Новости, 12.01.2026
08:05 12.01.2026
Канцлер ФРГ Мерц прибыл в Индию
Канцлер ФРГ Мерц прибыл в Индию
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию, сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
индия
германия
бангалор
фридрих мерц
нарендра моди
махатма ганди
индия
германия
бангалор
в мире, индия, германия, бангалор, фридрих мерц, нарендра моди, махатма ганди
В мире, Индия, Германия, Бангалор, Фридрих Мерц, Нарендра Моди, Махатма Ганди
Канцлер ФРГ Мерц прибыл в Индию

Канцлер ФРГ Мерц прибыл с первым визитом в Индию

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 янв – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым визитом в Индию, сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц прибыл в Ахмедабад с официальным визитом… Индия и Германия отмечают 75-летие дипломатических отношений и 25-летие стратегического партнерства. Визит канцлера Мерца и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди, которая состоится позже сегодня, еще больше укрепят партнерство между Индией и Германией", - написал индийский дипломат в соцсети X, опубликовав фотографии с прибытия Мерца в аэропорт Ахмедабада и его встречи в аэропорту.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Рейтинг канцлера Германии побил антирекорд
26 ноября 2025, 17:18
По данным агентства ПТИ, после прибытия в Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер Моди, лидеры двух государств, в частности, посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати.
Как сообщал ранее МИД Индии, в ходе своего первого визита в эту страну Мерц посетит Ахмедабад и Бангалор. Ожидается, что лидеры Индии и Германии подведут итоги прогресса, достигнутого в различных аспектах стратегического партнерства между Индией и Германией, которому в прошлом году исполнилось 25 лет.
"Обсуждение также будет сосредоточено на дальнейшем углублении сотрудничества в области торговли и инвестиций, технологий, образования, профессиональной подготовки и мобильности, а также на развитии сотрудничества в важных областях обороны и безопасности, науки, инноваций и исследований, зеленого и устойчивого развития, а также межличностных отношений", - сообщил МИД Индии.
Моди и Мерц также встретятся с лидерами бизнеса и промышленности и обменяются мнениями по вопросам регионального и глобального значения.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Германии сделали заявление о перехвате "Орешника"
Вчера, 01:08
 
В миреИндияГерманияБангалорФридрих МерцНарендра МодиМахатма Ганди
 
 
