В США миллиардер пожертвовал 10 тысяч долларов агенту ICE, убившему женщину

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман внес самое крупное пожертвование для агента службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), убившего женщину-водителя в ходе протестов в Миннеаполисе, свидетельствуют данные со страницы сбора средств на платформе GoFundMe.
Согласно информации на сайте, Экман пожертвовал 10 тысяч долларов для офицера ICE Джонатана Росса. Это самое крупное пожертвование в адрес агента службы иммиграционного и таможенного контроля США на странице GoFundMe, созданной три дня назад.
Сам Экман на своей странице в соцсети X написал, что поддержал сбор средств для Росса, поскольку его вина еще не была доказана. Он также отметил, что собирался аналогичным образом поддержать и семью погибшей Рене Николь Гуд, однако, по его утверждению, сбор средств в ее отношении к тому моменту был уже закрыт.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник на прошлой неделе объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.