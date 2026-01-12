В США миллиардер пожертвовал 10 тысяч долларов агенту ICE, убившему женщину

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман внес самое крупное пожертвование для агента службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), убившего женщину-водителя в ходе протестов в Миннеаполисе, свидетельствуют данные со страницы сбора средств на платформе GoFundMe.

Сам Экман на своей странице в соцсети X написал, что поддержал сбор средств для Росса, поскольку его вина еще не была доказана. Он также отметил, что собирался аналогичным образом поддержать и семью погибшей Рене Николь Гуд, однако, по его утверждению, сбор средств в ее отношении к тому моменту был уже закрыт.