Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России

"После воссоединения четырех регионов с Россией, Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Огромные перспективы в развитии туризма. Мы видим, что туристов с каждым годом становится все больше, и здесь у нас отдельные планы по развитию", - отметил он.