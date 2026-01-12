Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/husnullin-2067405466.html
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России - РИА Новости, 12.01.2026
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России
Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:28:00+03:00
2026-01-12T16:28:00+03:00
россия
азовское море
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021983170_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_ff4450fb7fcff00ca7a47effc33b467b.jpg
https://ria.ru/20251231/yamayka-2065799230.html
россия
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021983170_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_0851eca91ac501da04c008e418d6f3f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азовское море, марат хуснуллин
Россия, Азовское море, Марат Хуснуллин
Хуснуллин назвал Приазовье одной из важнейших точек роста в России

Хуснуллин отметил огромные перспективы развития туризма в Приазовье

© РИА Новости / Виталий ТимкивВид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Вид на пляжи в районе поселков Пересыпь и За Родину в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Приазовье стало одной из важнейших точек роста в России, заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«

"После воссоединения четырех регионов с Россией, Азовское море стало нашим внутренним, и Приазовье стало одной из важнейших точек роста в стране", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Хуснуллин добавил, что сегодня есть перспектива развития туристических потоков и увеличения числа жителей регионов.
"Огромные перспективы в развитии туризма. Мы видим, что туристов с каждым годом становится все больше, и здесь у нас отдельные планы по развитию", - отметил он.
По его информации, уже сейчас разрабатываются мастер-планы как населенных пунктов крупных городов вдоль побережья, так и единый план по развитию всего побережья Азовского моря.
Пляж на Ямайке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Посол рассказал об интересе Ямайки к развитию туризма с Россией
31 декабря 2025, 04:15
 
РоссияАзовское мореМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала