В Миассе у женщины удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв — РИА Новости. В Миассе хирурги удалили у местной жительницы опухоль размером с баскетбольный мяч, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Как рассказали в ведомстве, 60-летняя женщина поступила в отделение абдоминальной онкологии горбольницы № 2 с чувством тяжести в животе, как на девятом месяце беременности, при этом она не могла нормально дышать. При обследовании у нее обнаружили гигантскую опухоль яичника, которая, разрастаясь, поднимала вверх все органы брюшной полости и давила на диафрагму, мешая дышать.
Сибирские ученые нашли соединение, подавляющее агрессивную опухоль мозга
9 декабря 2025, 06:00
"Опухоль, исходившая из яичника, достигала объема баскетбольного мяча. Она настолько деформировала анатомию брюшной полости, что тонкий кишечник буквально распластывался по ее поверхности. Тем не менее, благодаря минимальному спаечному процессу и высокому уровню подготовки операционной бригады, врачи сумели полностью удалить новообразование, сохранив функции всех соседних органов", — рассказали в Минздраве.
По словам заместителя главврача по медицинской части, врача-онколога горбольницы № 2 Алексея Зайкова, природа опухоли была не совсем ясна.
"При поступлении у пациентки был низкий показатель специфичного опухолевого маркера, а вот данные УЗИ и КТ указывали, что ее структура может иметь определенный потенциал злокачественности. Поэтому хирург во время ревизии принимает решение "на ходу": сразу выполняется объем, который одновременно является диагностическим и лечебным. Полученный материал мы отправили на гистологическое исследование в лабораторию, которое и позволит определить точный диагноз. А женщине после такого вмешательства стало значительно легче, потому что с нее как будто сняли тяжелый груз", — сказал он.
Операция длилась чуть больше часа, в ней участвовали два онколога, анестезиологическая бригада, операционная сестра и санитарка. Через семь дней пациентку выписали без осложнений и с надеждой на полное выздоровление.
Онколог раскрыл неожиданный фактор долголетия
24 ноября 2025, 18:27