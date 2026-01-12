В Миассе у женщины удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв — РИА Новости. В Миассе хирурги удалили у местной жительницы опухоль размером с баскетбольный мяч, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, 60-летняя женщина поступила в отделение абдоминальной онкологии горбольницы № 2 с чувством тяжести в животе, как на девятом месяце беременности, при этом она не могла нормально дышать. При обследовании у нее обнаружили гигантскую опухоль яичника, которая, разрастаясь, поднимала вверх все органы брюшной полости и давила на диафрагму, мешая дышать.

"Опухоль, исходившая из яичника, достигала объема баскетбольного мяча. Она настолько деформировала анатомию брюшной полости, что тонкий кишечник буквально распластывался по ее поверхности. Тем не менее, благодаря минимальному спаечному процессу и высокому уровню подготовки операционной бригады, врачи сумели полностью удалить новообразование, сохранив функции всех соседних органов", — рассказали в Минздраве.

По словам заместителя главврача по медицинской части, врача-онколога горбольницы № 2 Алексея Зайкова, природа опухоли была не совсем ясна.

"При поступлении у пациентки был низкий показатель специфичного опухолевого маркера, а вот данные УЗИ и КТ указывали, что ее структура может иметь определенный потенциал злокачественности. Поэтому хирург во время ревизии принимает решение "на ходу": сразу выполняется объем, который одновременно является диагностическим и лечебным. Полученный материал мы отправили на гистологическое исследование в лабораторию, которое и позволит определить точный диагноз. А женщине после такого вмешательства стало значительно легче, потому что с нее как будто сняли тяжелый груз", — сказал он.