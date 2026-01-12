Рейтинг@Mail.ru
Глава Heineken уйдет в отставку - РИА Новости, 12.01.2026
10:31 12.01.2026
Глава Heineken уйдет в отставку
Гендиректор пивоваренного концерна Heineken Долф ван ден Бринк (Dolf van den Brink) сообщил о решении уйти в отставку, компания начинает поиск нового главы
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49733/14/497331450_135:0:2802:2000_1920x0_80_0_0_54ab63bcab0be4115669b7ea4fe4081b.jpg
1920
1920
true
Heineken
Глава Heineken уйдет в отставку

Гендиректор пивоваренного концерна Heineken ван ден Бринк уйдет в отставку

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гендиректор пивоваренного концерна Heineken Долф ван ден Бринк (Dolf van den Brink) сообщил о решении уйти в отставку, компания начинает поиск нового главы, говорится в релизе Heineken.
"Heineken N.V. сегодня объявила, что генеральный директор и председатель правления Долф ван ден Бринк уведомил наблюдательный совет о своем решении уйти с должности 31 мая 2026 года", - указывается в сообщении.
Набсовет начинает поиск преемника, в то время как ван ден Бринк согласился остаться в качестве консультанта в течение восьми месяцев с 1 июня 2026 года, отмечается в релизе.
Долф ван ден Бринк был назначен главой концерна 1 июня 2020 года, а работать в компании начал в 1998 году.
Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 340 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.
