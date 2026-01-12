В США объявили победителей "Золотого глобуса"

Съемочная группа фильма "Хамнет" на церемонии вручения премии "Золотой глобус". 11 января 2026 года

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лауреатами "Золотого глобуса" стали фильмы "Хамнет" и "Битва за битвой", сообщается на сайте премии.

Так, "Хамнет" признали лучшей драмой, а "Битву за битвой" — лучшей картиной в жанре мюзикла или комедии.

Режиссер "Битвы за битвой" Пол Томас Андерсон завоевал также награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Среди режиссеров он обошел норвежца Йоакима Триера, мексиканца Гильермо дель Торо, американцев Хлою Чжао и Райана Куглера, а также иранца Джафара Панахи . Триер, Чжао и Куглер претендовали и на звание лучшего сценариста, среди других номинантов была североирландская писательница Мэгги О'Фаррелл.

Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии достался Тимоти Шаламе, а в драме — бразильцу Вагнеру Моуре. В женских номинациях победительницами признали австралийку Роуз Бирн в мюзикле или комедии и ирландку Джесси Бакли в драме.

Кроме того, премия за лучшую мужскую роль второго плана отошла шведскому актеру Стеллану Скарсгарду, а за женскую — Тейяне Тейлор.

В номинации "Лучший анимированный фильм" победу одержал мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов", а лучшей кинокартиной не на английском языке стал испанско-французский триллер "Сират".

Лучшим саундтреком стала музыка шведского композитора Людвига Йёранссона к фильму "Грешники", лучшей оригинальной песней — композиция Golden из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов".

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения "Золотых глобусов". Премию учредила в 1940-х годах Ассоциация иностранных журналистов Голливуда , ее присуждают в более чем 20 номинациях.