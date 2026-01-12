Рейтинг@Mail.ru
В США объявили победителей "Золотого глобуса"
Культура
Культура
 
09:11 12.01.2026 (обновлено: 12:39 12.01.2026)
В США объявили победителей "Золотого глобуса"
В США объявили победителей "Золотого глобуса" - РИА Новости, 12.01.2026
В США объявили победителей "Золотого глобуса"
Лауреатами "Золотого глобуса" стали фильмы "Хамнет" и "Битва за битвой", сообщается на сайте премии. РИА Новости, 12.01.2026
культура
испания
франция
голливуд
испания
франция
голливуд
Культура, Испания, Франция, Голливуд
В США объявили победителей "Золотого глобуса"

«Хамнет» и «Битва за битвой» получили «Золотой глобус»

Съемочная группа фильма "Хамнет" на церемонии вручения премии "Золотой глобус". 11 января 2026 года
Съемочная группа фильма Хамнет на церемонии вручения премии Золотой глобус. 11 января 2026 года
© REUTERS / Mario Anzuoni
Съемочная группа фильма "Хамнет" на церемонии вручения премии "Золотой глобус". 11 января 2026 года
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лауреатами "Золотого глобуса" стали фильмы "Хамнет" и "Битва за битвой", сообщается на сайте премии.
Так, "Хамнет" признали лучшей драмой, а "Битву за битвой" — лучшей картиной в жанре мюзикла или комедии.
Кадр из второго сезона сериала Ландыши - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Премьеры и ожидаемые продолжения: самые яркие сериалы — 2026
3 января, 08:00
3 января, 08:00
Режиссер "Битвы за битвой" Пол Томас Андерсон завоевал также награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Среди режиссеров он обошел норвежца Йоакима Триера, мексиканца Гильермо дель Торо, американцев Хлою Чжао и Райана Куглера, а также иранца Джафара Панахи. Триер, Чжао и Куглер претендовали и на звание лучшего сценариста, среди других номинантов была североирландская писательница Мэгги О'Фаррелл.
Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии достался Тимоти Шаламе, а в драме — бразильцу Вагнеру Моуре. В женских номинациях победительницами признали австралийку Роуз Бирн в мюзикле или комедии и ирландку Джесси Бакли в драме.
Кроме того, премия за лучшую мужскую роль второго плана отошла шведскому актеру Стеллану Скарсгарду, а за женскую — Тейяне Тейлор.
Зрители - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Российские кинотеатры в праздники заработали более десяти миллиардов рублей
Вчера, 09:11
Вчера, 09:11
В номинации "Лучший анимированный фильм" победу одержал мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов", а лучшей кинокартиной не на английском языке стал испанско-французский триллер "Сират".
Лучшим саундтреком стала музыка шведского композитора Людвига Йёранссона к фильму "Грешники", лучшей оригинальной песней — композиция Golden из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов".
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения "Золотых глобусов". Премию учредила в 1940-х годах Ассоциация иностранных журналистов Голливуда, ее присуждают в более чем 20 номинациях.
В прошлом году ассоциацию реорганизовали, но премия продолжает существовать в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.
Кадр из фильма Айболит-66 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кино из детства: какие советские фильмы вы помните
8 января, 08:00
8 января, 08:00
 
Культура Испания Франция Голливуд
 
 
