В США объявили победителей "Золотого глобуса"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Лауреатами "Золотого глобуса" стали фильмы "Хамнет" и "Битва за битвой", сообщается на сайте премии.
Так, "Хамнет" признали лучшей драмой, а "Битву за битвой" — лучшей картиной в жанре мюзикла или комедии.
Режиссер "Битвы за битвой" Пол Томас Андерсон завоевал также награды в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Среди режиссеров он обошел норвежца Йоакима Триера, мексиканца Гильермо дель Торо, американцев Хлою Чжао и Райана Куглера, а также иранца Джафара Панахи. Триер, Чжао и Куглер претендовали и на звание лучшего сценариста, среди других номинантов была североирландская писательница Мэгги О'Фаррелл.
Приз за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии достался Тимоти Шаламе, а в драме — бразильцу Вагнеру Моуре. В женских номинациях победительницами признали австралийку Роуз Бирн в мюзикле или комедии и ирландку Джесси Бакли в драме.
Кроме того, премия за лучшую мужскую роль второго плана отошла шведскому актеру Стеллану Скарсгарду, а за женскую — Тейяне Тейлор.
В номинации "Лучший анимированный фильм" победу одержал мультфильм "Кейпоп-охотницы на демонов", а лучшей кинокартиной не на английском языке стал испанско-французский триллер "Сират".
Лучшим саундтреком стала музыка шведского композитора Людвига Йёранссона к фильму "Грешники", лучшей оригинальной песней — композиция Golden из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов".
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения "Золотых глобусов". Премию учредила в 1940-х годах Ассоциация иностранных журналистов Голливуда, ее присуждают в более чем 20 номинациях.
В прошлом году ассоциацию реорганизовали, но премия продолжает существовать в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.
