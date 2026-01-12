Липецкие власти отправят в зону СВО средства РЭБ и дроны

"Очередную гуманитарную помощь отправляем сегодня в зону специальной военной операции. Это то, о чём в первую очередь меня просят бойцы всех направлений — средства радиоэлектронной борьбы и дроны… На этот раз удалось закупить около 20 позиций на сумму свыше 6 миллионов рублей", — сообщил Сериков в своём Telegram-канале.