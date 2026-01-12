Липецкие власти отправят в зону СВО средства РЭБ и дроны

ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы и дроны на сумму свыше 6 миллионов рублей отправят липецкие власти в зону СВО, сообщил председатель областного совета депутатов Владимир Сериков.
© Фото : пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатовСредства радиоэлектронной борьбы и дроны отправят липецкие власти в зону СВО
© Фото : пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов
Средства радиоэлектронной борьбы и дроны отправят липецкие власти в зону СВО
"Очередную гуманитарную помощь отправляем сегодня в зону специальной военной операции. Это то, о чём в первую очередь меня просят бойцы всех направлений — средства радиоэлектронной борьбы и дроны… На этот раз удалось закупить около 20 позиций на сумму свыше 6 миллионов рублей", — сообщил Сериков в своём Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатовСредства радиоэлектронной борьбы и дроны отправят липецкие власти в зону СВО
© Фото : пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов
Средства радиоэлектронной борьбы и дроны отправят липецкие власти в зону СВО
Сериков заверил, что средства РЭБ и дроны передадут бойцам в ближайшее время.