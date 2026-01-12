Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти отправят в зону СВО средства РЭБ и дроны
Надежные люди
 
14:52 12.01.2026
Липецкие власти отправят в зону СВО средства РЭБ и дроны
Липецкие власти отправят в зону СВО средства РЭБ и дроны
Средства радиоэлектронной борьбы и дроны на сумму свыше 6 миллионов рублей отправят липецкие власти в зону СВО, сообщил председатель областного совета депутатов РИА Новости, 12.01.2026
надежные люди
липецкая область
липецкая область
липецкая область
Надежные люди, Липецкая область
ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы и дроны на сумму свыше 6 миллионов рублей отправят липецкие власти в зону СВО, сообщил председатель областного совета депутатов Владимир Сериков.
"Очередную гуманитарную помощь отправляем сегодня в зону специальной военной операции. Это то, о чём в первую очередь меня просят бойцы всех направлений — средства радиоэлектронной борьбы и дроны… На этот раз удалось закупить около 20 позиций на сумму свыше 6 миллионов рублей", — сообщил Сериков в своём Telegram-канале.
Сериков заверил, что средства РЭБ и дроны передадут бойцам в ближайшее время.
Надежные людиЛипецкая область
 
 
