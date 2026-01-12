Рейтинг@Mail.ru
СМИ: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 12.01.2026 (обновлено: 07:09 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/gruzovik-2067294384.html
СМИ: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана
СМИ: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
СМИ: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана
Несколько человек пострадали в результате наезда грузовика на людей во время демонстрации против властей Ирана в Лос-Анджелесе, сообщает портал BNO News. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:40:00+03:00
2026-01-12T07:09:00+03:00
в мире
иран
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_8858873b2965de3731a8c4fbb32d519d.jpg
https://ria.ru/20260110/tramp-2067060779.html
иран
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105049/02/1050490203_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_a7ab42eaaca069ac9cc6f1df906ace34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, лос-анджелес
В мире, Иран, Лос-Анджелес
СМИ: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана

BNO News: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате наезда грузовика на людей во время демонстрации против властей Ирана в Лос-Анджелесе, сообщает портал BNO News.
"По предварительной информации, водитель грузовика U-Haul сбил несколько человек во время акции против властей Ирана в Лос-Анджелесе. На видеозаписи с места происшествия видно, как грузовик пытается прорваться сквозь толпу протестующих, в то время как демонстранты бьют по автомобилю руками и флагами. Затем водитель, увеличив скорость, проехал оставшуюся часть площади протеста", - говорится в публикации.
Как отметил портал, число и состояние пострадавших на данный момент не известны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие
10 января, 00:15
 
В миреИранЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала