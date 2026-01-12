https://ria.ru/20260112/gruzovik-2067294384.html
СМИ: грузовик в США наехал на людей на демонстрации против властей Ирана
Несколько человек пострадали в результате наезда грузовика на людей во время демонстрации против властей Ирана в Лос-Анджелесе, сообщает портал BNO News. РИА Новости, 12.01.2026
