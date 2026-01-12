Рейтинг@Mail.ru
Задержали экс-премьера Грузии - РИА Новости, 12.01.2026
15:42 12.01.2026
Задержали экс-премьера Грузии
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признал вину в легализации незаконных доходов, уже задержан, его переводят в тюрьму, сообщил... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, грузия, ираклий гарибашвили, отар парцхаладзе
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Отар Парцхаладзе
Задержали экс-премьера Грузии

Экс-премьера Грузии Гарибашвили, признавшего вину, переводят в тюрьму

© AP Photo / Markus SchreiberИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признал вину в легализации незаконных доходов, уже задержан, его переводят в тюрьму, сообщил журналистам его адвокат Михаил Шакулашвили.
"Гарибашвили уже задержан… на данный момент он в дороге, его переводят (в тюрьму - ред.)",- заявил адвокат, добавив, что пока ему не известно, куда именно будет переведен экс-премьер.
Ранее в понедельник генеральная прокуратура Грузии сообщила, что Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и с ним заключено процессуальное соглашение, по которому экс-премьеру определена мера пресечения в виде пяти лет лишения свободы. По данным ведомства, дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Также он должен передать государству деньги, изъятые при обыске его дома (6,5 миллиона долларов).
Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также 2021-2024 годах.
В октябре 2024 гола генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Прокуратура сообщала, что в 2019-2021 годах Гарибашвили тайно занимался бизнесом, что чиновнику запрещено по закону. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в отношении бывшего премьер-министра Грузии меру пресечения в виде залогa в размере одного миллиона лари.
СГБ Грузии ранее сообщила, что были проведены обыски домов и квартир бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе и других лиц в рамках расследования разных уголовных дел. В результате обысков было изъято более 7 миллионов долларов, 198 дорогих изделий и часов, дорогостоящие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 электронных устройств.
