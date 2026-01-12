Задержали экс-премьера Грузии

ТБИЛИСИ, 12 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признал вину в легализации незаконных доходов, уже задержан, его переводят в тюрьму, сообщил журналистам его адвокат Михаил Шакулашвили.

"Гарибашвили уже задержан… на данный момент он в дороге, его переводят (в тюрьму - ред.)",- заявил адвокат, добавив, что пока ему не известно, куда именно будет переведен экс-премьер.

Ранее в понедельник генеральная прокуратура Грузии сообщила, что Гарибашвили признал вину в легализации незаконных доходов и с ним заключено процессуальное соглашение, по которому экс-премьеру определена мера пресечения в виде пяти лет лишения свободы. По данным ведомства, дополнительно Гарибашвили оштрафован на 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Также он должен передать государству деньги, изъятые при обыске его дома (6,5 миллиона долларов).

Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015, а также 2021-2024 годах.

В октябре 2024 гола генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Прокуратура сообщала, что в 2019-2021 годах Гарибашвили тайно занимался бизнесом, что чиновнику запрещено по закону. Вскоре Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в отношении бывшего премьер-министра Грузии меру пресечения в виде залогa в размере одного миллиона лари.