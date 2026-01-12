Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил возможный захват Гренландии США
23:04 12.01.2026 (обновлено: 23:18 12.01.2026)
Медведев оценил возможный захват Гренландии США
Медведев оценил возможный захват Гренландии США
Возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:04:00+03:00
2026-01-12T23:18:00+03:00
Медведев оценил возможный захват Гренландии США

Медведев: захват Гренландии США был бы полезен для оздоровления мирового климата

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - янв - РИА Новости. Возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии - он хочет, чтобы США приобрели остров.
"Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла – мегаполисе Нуук". - написал Медведев на платформе Max.
Также Медведев с иронией отметил, что у Трампа появилась бы новая должность – acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии), с которой он отлично справится.
"В-третьих, в результате уникальной войсковой операции можно было бы взять в плен и предать суду всех европейских негодяев, которые хотели уничтожить США и защищали утонувшую в разврате обитель инфернальной нечисти – так называемую Гренландию. Разнообразных мерзопакостных макронов, стармеров, мерцев, стуббов и прочих американофобов, желающих позора Великому творению Отцов-основателей", - добавил Медведев.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
