Рейтинг@Mail.ru
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 12.01.2026 (обновлено: 23:16 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067476701.html
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР - РИА Новости, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР
Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:03:00+03:00
2026-01-12T23:16:00+03:00
россия
китай
гренландия
в мире
сша
арктика
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:140:3241:1963_1920x0_80_0_0_58c3e2654428ff4b27654f2ebc468ea3.jpg
https://ria.ru/20260112/ssha-2067476615.html
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067476792.html
россия
китай
гренландия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067253877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8f9ae7e73fbace579e714340cd9a8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, гренландия, в мире, сша, арктика, дональд трамп, нато, евросоюз
Россия, Китай, Гренландия, В мире, США, Арктика, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР

США законопроектом об аннексии Гренландии хотят обеспечить интересы в Арктике

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны КНР и РФ, говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Рэнди Файна.
"В условиях обострения глобальной конкуренции в Арктике Соединенные Штаты не могут позволить враждебным державам получить влияние над одним из наиболее стратегически важных регионов мира... (Законопроект - ред.) направлен на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействии растущей угрозе в лице Китая и России", - говорится в заявлении конгрессмена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии
Вчера, 23:03
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции прием граждан - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Медведев оценил возможный захват Гренландии США
Вчера, 23:04
 
РоссияКитайГренландияВ миреСШААрктикаДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала