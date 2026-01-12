Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны КНР и РФ, говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Рэнди Файна.