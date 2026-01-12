Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны КНР и РФ, говорится в заявлении конгрессмена-республиканца Рэнди Файна.
"В условиях обострения глобальной конкуренции в Арктике Соединенные Штаты не могут позволить враждебным державам получить влияние над одним из наиболее стратегически важных регионов мира... (Законопроект - ред.) направлен на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействии растущей угрозе в лице Китая и России", - говорится в заявлении конгрессмена.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
