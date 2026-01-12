Нидерланды не видят проблемы в возможном приобретении Гренландии США

ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что не видит проблемы в возможном приобретении Соединенными Штатами Гренландии при согласии гренландцев, однако выступает против военного решения американцами судьбы острова.

"Да, если все стороны согласятся, тогда я не вижу проблемы. Просто я не думаю, что гренландцы видят в этом большой смысл на данный момент", - сказал ван Вил в эфире радиостанции NPO Radio 1 в ответ на вопрос о том, смирятся ли Нидерланды с покупкой американцами Гренландии , если на это согласятся сами гренландцы.

При этом министр не считает, что Гренландия должна любой ценой остаться в составе Дании

"Нет, датчане тоже так не говорят. Право на самоопределение будущего Гренландии было предоставлено самим гренландцам давным-давно. Поэтому, если они сделают другой выбор, я не думаю, что Дания будет против", - сказал глава МИД Нидерландов, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время министр подчеркнул, что выступает против военного решения судьбы Гренландии.

Ранее ван Вил заявил, что возможная аннексия или любое иное нарушение территориальной целостности и суверенитета Гренландии внутри Датского королевства неприемлемы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО . В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.

Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.