Глава Минобороны Швеции отреагировал на заявления Трампа о Гренландии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии создают неопределенность в НАТО, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Разумеется, на нас влияют заявления администрации Трампа в отношении Гренландии , которые также создают неопределенность внутри альянса", - сказал он телеканалу SVT.

Йонсон добавил, что "быть непредсказуемым по отношению к своим в союзникам плохо" и что Швеция внимательно следит за ситуацией.

Глава шведского оборонного ведомства отметил, что вопрос Гренландии - это "вопрос только для гренландцев и датчан, а не для какой-либо другой страны".

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.