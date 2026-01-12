Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Швеции отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
12:58 12.01.2026
Глава Минобороны Швеции отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
Заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии создают неопределенность в НАТО, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 12.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПол Йонсон
Пол Йонсон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Пол Йонсон. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заявления администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии создают неопределенность в НАТО, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"Разумеется, на нас влияют заявления администрации Трампа в отношении Гренландии, которые также создают неопределенность внутри альянса", - сказал он телеканалу SVT.
Йонсон добавил, что "быть непредсказуемым по отношению к своим в союзникам плохо" и что Швеция внимательно следит за ситуацией.
Глава шведского оборонного ведомства отметил, что вопрос Гренландии - это "вопрос только для гренландцев и датчан, а не для какой-либо другой страны".
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
