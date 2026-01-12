Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гренландия будет работать над развитием обороны острова в тесном сотрудничестве с НАТО, заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен.
"Гренландия является частью королевства Дания и входит в НАТО через королевство... Поэтому правительство Гренландии будет работать над тем, чтобы развитие обороны в Гренландии и вокруг нее происходило в тесном сотрудничестве с НАТО. В диалоге с нашими союзниками, включая США. И в сотрудничестве с Данией", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская