Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гренландия будет работать над развитием обороны острова в тесном сотрудничестве с НАТО, заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.