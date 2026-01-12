Рейтинг@Mail.ru
Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
23:06 12.01.2026
Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО
Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО
Гренландия будет работать над развитием обороны острова в тесном сотрудничестве с НАТО, заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен. РИА Новости, 12.01.2026
Гренландия будет работать над развитием обороны в сотрудничестве с НАТО

Нильсен: Гренландия будет развивать оборону в тесном сотрудничестве с НАТО

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗаснеженные горы на острове Гренландия
Заснеженные горы на острове Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Заснеженные горы на острове Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Гренландия будет работать над развитием обороны острова в тесном сотрудничестве с НАТО, заявил гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен.
"Гренландия является частью королевства Дания и входит в НАТО через королевство... Поэтому правительство Гренландии будет работать над тем, чтобы развитие обороны в Гренландии и вокруг нее происходило в тесном сотрудничестве с НАТО. В диалоге с нашими союзниками, включая США. И в сотрудничестве с Данией", - написал Нильсен в соцсети Facebook*.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
Вчера, 22:57
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР
Вчера, 23:03
 
