Гренландия намерена обеспечить оборону под эгидой НАТО, сообщает Reuters

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Гренландии заявило, что намерено активизировать усилия, чтобы обеспечить свою оборону под эгидой НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление гренландских властей.
"Правительство Гренландии заявило в понедельник, что активизирует усилия, чтобы позаботиться о том, что обеспечение обороны Гренландии происходит под эгидой НАТО", - говорится в материале агентства.
Как передает агентство, в правительстве также заявили, что все члены НАТО, в том числе США, имеют общий интерес в обороне Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
