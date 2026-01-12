Рейтинг@Mail.ru
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/grechka-2067296855.html
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду - РИА Новости, 12.01.2026
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:33:00+03:00
2026-01-12T04:33:00+03:00
в мире
россия
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5955bb36ca4ebfbf4fbcab8f46a2ac10.jpg
https://ria.ru/20260111/udobreniya-2067194968.html
россия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f777b3d5643462fedf45684fcee8f106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, канада
В мире, Россия, США, Канада
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду

РИА Новости: РФ в январе-октябре поставила гречки в США на 1,8 миллиона долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Гречневая крупа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за десять месяцев российские компании экспортировали в Штаты гречку на 1,8 миллиона долларов против 1,6 миллиона – у канадцев.
Согласно расчетам, Москва поставила в Вашингтон зерна на максимальную сумму с 2022 года, когда американцы купили гречки сразу на 3,3 миллиона долларов.
В результате Россия обогнала Канаду по поставкам гречки и стала ее крупнейшим экспортером на американский рынок.
Уже в разы меньше США закупают гречки из Украины (155,3 тысячи долларов) и Китая (121,7 тысячи долларов). На пятом месте расположилась Литва (119,7 тысячи долларов).
Удобрения - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с 2022 года
11 января, 07:43
 
В миреРоссияСШАКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала