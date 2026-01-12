https://ria.ru/20260112/grechka-2067296855.html
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду - РИА Новости, 12.01.2026
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
Россия в январе-октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с этого места Канаду, подсчитало РИА Новости по данным американской... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:33:00+03:00
2026-01-12T04:33:00+03:00
2026-01-12T04:33:00+03:00
в мире
россия
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5955bb36ca4ebfbf4fbcab8f46a2ac10.jpg
https://ria.ru/20260111/udobreniya-2067194968.html
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f777b3d5643462fedf45684fcee8f106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, канада
В мире, Россия, США, Канада
Россия стала крупнейшим поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
РИА Новости: РФ в январе-октябре поставила гречки в США на 1,8 миллиона долларов