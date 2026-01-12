Голикова заявила о росте финансирования госгарантий бесплатной медпомощи

https://ria.ru/20260112/gosgarantii-2067417039.html
Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в регионах в 2026 году выросло на 9,7% в сравнении с 2025 годом, всего РИА Новости, 12.01.2026
