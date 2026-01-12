Рейтинг@Mail.ru
17:14 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/gosgarantii-2067417039.html
Голикова заявила о росте финансирования госгарантий бесплатной медпомощи
© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в регионах в 2026 году выросло на 9,7% в сравнении с 2025 годом, всего оно составило четыре триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"И сами федеральные объемы программы государственных гарантий на 2026 год, которые перечисляются в субъекты РФ из федерального фонда обязательного медицинского страхования, выросли. Они теперь составляют в 2026 году четыре триллиона рублей на 9,7% выше уровня прошлого года", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.
Она отметила, что программа госгарантий направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для россиян и сформирована в соответствии с положениями новой Стратегии развития здравоохранения, утвержденной президентом.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи
30 декабря 2025, 19:38
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдоровьеЗдоровье - ОбществоЗдравоохранение
 
 
