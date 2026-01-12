Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067452199.html
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД - РИА Новости, 12.01.2026
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД
Переговоры по Украине без России у европейцев не получатся, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:08:00+03:00
2026-01-12T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
адальби шхагошев
джорджа мелони
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
https://ria.ru/20260110/meloni-2067074587.html
россия
украина
европа
россия, украина, европа, адальби шхагошев, джорджа мелони, владимир путин, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Адальби Шхагошев, Джорджа Мелони, Владимир Путин, Госдума РФ, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД

Депутат Шхагошев: переговоры по Украине без России не получатся

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Флаг России . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Переговоры по Украине без России у европейцев не получатся, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией", заявила, что ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России.
"Без России переговоры у европейцев не получатся", - сказал Шхагошев.
По мнению депутата, европейские лидеры начали выстраиваться в очередь на переговоры с президентом России Владимиром Путиным и будут делать это дальше, поскольку видят потенциал страны в переговорном процессе по Украине.
Он отметил, что это вынужденное признание Европы, долгое время рассчитывающей на ослабление России и манипуляции через США.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
10 января, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаАдальби ШхагошевДжорджа МелониВладимир ПутинГосдума РФЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Версия 2023.1 Beta
