https://ria.ru/20260112/gosduma-2067452199.html
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД - РИА Новости, 12.01.2026
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД
Переговоры по Украине без России у европейцев не получатся, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:08:00+03:00
2026-01-12T20:08:00+03:00
2026-01-12T20:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
адальби шхагошев
джорджа мелони
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
https://ria.ru/20260110/meloni-2067074587.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, адальби шхагошев, джорджа мелони, владимир путин, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Адальби Шхагошев, Джорджа Мелони, Владимир Путин, Госдума РФ, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Переговоры по Украине без России не получатся, заявили в ГД
Депутат Шхагошев: переговоры по Украине без России не получатся