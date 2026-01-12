Госдума рассмотрит два законопроекта о поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении два законопроекта, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 13 января датой рассмотрения в первом чтении двух законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

В сообщении отмечается, что одним из законопроектов предлагается дать право супругам участников СВО, погибших при выполнении воинского долга, на поступление в вузы на бюджетной основе по программам бакалавриата и специалитета, а также в средние специальные образовательные учреждения в пределах отдельной квоты.

"Сейчас же правом льготного поступления в вузы и колледжи обладают сами бойцы, а также их дети", - отметил председатель ГД

Кроме того, сообщается, что 13 января планируется рассмотреть в первом чтении проект, которым закрепятся дополнительная социальная гарантия в виде права на предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году для участников СВО и ряда других отдельных категорий ветеранов боевых действий. Уточняется, что при подаче ими такого заявления работодатель будет обязан предоставить дни отдыха.

"Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым приоритетом в работе Государственной думы", - подчеркнул Володин.