Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха - 12.01.2026
18:47 12.01.2026
Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха
Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по... РИА Новости, 12.01.2026
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, детские вопросы
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Детские вопросы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Соответствующее решение принято на заседании Совета ГД", - сказал Володин журналистам.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха
3 января, 09:39
Он отметил, что принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха. "Внимания к решению вопросов оздоровления детей будет больше. Это направление остается на контроле у депутатов Государственной думы и является для нас приоритетным", - уточнил председатель ГД.
По словам Володина, дети - будущее страны, поэтому важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались.
Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Согласно законопроекту, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. В ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуму внесли проект об обязательной стандартизации детской продукции
Вчера, 13:12
 
