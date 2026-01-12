https://ria.ru/20260112/gosduma-2067437785.html
Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха
Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха - РИА Новости, 12.01.2026
Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха
Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по
2026-01-12T18:47:00+03:00
2026-01-12T18:47:00+03:00
2026-01-12T18:47:00+03:00
Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха
Госдума рассмотрит проект о повышении безопасности детского отдыха 13 января
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха. Соответствующее решение принято на заседании Совета ГД
", - сказал Володин
журналистам.
Он отметил, что принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха. "Внимания к решению вопросов оздоровления детей будет больше. Это направление остается на контроле у депутатов Государственной думы и является для нас приоритетным", - уточнил председатель ГД.
По словам Володина, дети - будущее страны, поэтому важно сделать все, чтобы они росли здоровыми, гармонично и всесторонне развивались.
Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным. Согласно законопроекту, координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ
. В ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.