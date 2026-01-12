Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности детского отдыха

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума во вторник, 13 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что принятие законопроекта позволит повысить качество и безопасность детского отдыха. "Внимания к решению вопросов оздоровления детей будет больше. Это направление остается на контроле у депутатов Государственной думы и является для нас приоритетным", - уточнил председатель ГД.