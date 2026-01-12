Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках - 12.01.2026
18:30 12.01.2026
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках - РИА Новости, 12.01.2026
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках
Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах России, сообщил... РИА Новости, 12.01.2026
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
единая россия
медицина
россия
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, единая россия, медицина
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Медицина
Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

Госдума рассмотрит в I чтении проект о передвижных аптеках 13 января

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах России, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов ГД от фракции "Единая Россия" и сенаторами 17 декабря. Документом предлагается провести в РФ с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
"Государственная дума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны", - сказал Володин журналистам, уточнив, что соответствующий вопрос поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря 2025 года.
По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Он отметил, что, по данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек только 14% находятся в труднодоступных районах.
Председатель Госдумы добавил, что необходимо делать все для повышения доступности медицинского и лекарственного обеспечения каждого человека, "где бы в нашей большой стране он ни проживал". Он подчеркнул, что от этого зависит здоровье людей.
Общество Россия Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума РФ Единая Россия Медицина
 
 
