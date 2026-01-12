Госдума рассмотрит законопроект о передвижных аптеках

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах России, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов ГД от фракции " Единая Россия " и сенаторами 17 декабря. Документом предлагается провести в РФ с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.

"Государственная дума 13 января рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах страны", - сказал Володин журналистам, уточнив, что соответствующий вопрос поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря 2025 года.

По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Он отметил, что, по данным экспертов, из 83 тысяч действующих аптек только 14% находятся в труднодоступных районах.