В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять пенсионерам льготу на капремонт автоматически.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим поручить подготовку изменений в нормативные правовые акты в целях автоматизации предоставления льготы пенсионерам на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления", - сказано в документе.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время пенсионеры, не успевшие вовремя собрать документы и подать заявление, фактически остаются без предусмотренной поддержки.

Парламентарии отмечают, что в некоторых субъектах РФ уже предпринимаются шаги к автоматизации данной услуги, однако эти меры носят локальный характер и не охватывают всех получателей льготы.

В этой связи депутаты считают необходимым ввести меры автоматического назначения льготы пенсионерам на основе данных государственных информационных систем, без сбора справок и подачи заявления со стороны гражданина.