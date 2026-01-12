Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067407474.html
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически - РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять пенсионерам льготу на капремонт автоматически. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:35:00+03:00
2026-01-12T16:35:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978339870_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_a614c701d25ce3604173bf7ed6d9f27d.jpg
https://ria.ru/20250322/lgoty-2006612793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978339870_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_bd0df6dcda6dc544e61d7d918d79f08c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически

«Новые люди» предложили автоматически выдавать пенсионерам льготы на капремонт

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛестница в здании Государственной думы России
Лестница в здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Лестница в здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять пенсионерам льготу на капремонт автоматически.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим поручить подготовку изменений в нормативные правовые акты в целях автоматизации предоставления льготы пенсионерам на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления", - сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время пенсионеры, не успевшие вовремя собрать документы и подать заявление, фактически остаются без предусмотренной поддержки.
Парламентарии отмечают, что в некоторых субъектах РФ уже предпринимаются шаги к автоматизации данной услуги, однако эти меры носят локальный характер и не охватывают всех получателей льготы.
В этой связи депутаты считают необходимым ввести меры автоматического назначения льготы пенсионерам на основе данных государственных информационных систем, без сбора справок и подачи заявления со стороны гражданина.
"Автоматическое предоставление льготы избавит пожилых людей от необходимости вручную собирать необходимые справки, значительно упростив осуществление ими права на поддержку", - заключается в документе.
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так
22 марта 2025, 02:17
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала