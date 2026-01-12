https://ria.ru/20260112/gosduma-2067407474.html
В Госдуме предложили выдавать пенсионерам льготу на капремонт автоматически
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять пенсионерам льготу на капремонт автоматически. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставлять пенсионерам льготу на капремонт автоматически.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим поручить подготовку изменений в нормативные правовые акты в целях автоматизации предоставления льготы пенсионерам на уплату взносов за капитальный ремонт без необходимости подачи заявления", - сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время пенсионеры, не успевшие вовремя собрать документы и подать заявление, фактически остаются без предусмотренной поддержки.
Парламентарии отмечают, что в некоторых субъектах РФ
уже предпринимаются шаги к автоматизации данной услуги, однако эти меры носят локальный характер и не охватывают всех получателей льготы.
В этой связи депутаты считают необходимым ввести меры автоматического назначения льготы пенсионерам на основе данных государственных информационных систем, без сбора справок и подачи заявления со стороны гражданина.
"Автоматическое предоставление льготы избавит пожилых людей от необходимости вручную собирать необходимые справки, значительно упростив осуществление ими права на поддержку", - заключается в документе.