В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить отпуск по уходу за ребёнком в срок обязательной трудовой отработки для выпускников-целевиков.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.04.2024 N 555, предусмотрев, что период отпуска по уходу за ребёнком может включаться частично (например, один год или 50%) в срок обязательной трудовой отработки по целевому договору", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что женщины, находящиеся в декретном отпуске, вынуждены осуществлять трудовую деятельность после завершения освоения образовательной программы в месте, определенном договором о целевом обучении, в полном объеме без учета декретного отпуска даже спустя несколько лет после рождения ребёнка.

По мнению парламентариев, подобная практика фактически противоречит государственной политике по стимулированию рождаемости.

В этой связи депутаты считают необходимым урегулировать порядок целевого обучения, в целях учёта отпуска по уходу за ребёнком при исчислении обязательного срока трудовой отработки выпускника.