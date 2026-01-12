Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков - РИА Новости, 12.01.2026
15:20 12.01.2026
В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков
В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков - РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить отпуск по уходу за ребёнком в срок обязательной... РИА Новости, 12.01.2026
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков

В ГД предложили включить декретный отпуск в отработку для выпускников-целевиков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщины с колясками в парке
Женщины с колясками в парке - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Женщины с колясками в парке. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить отпуск по уходу за ребёнком в срок обязательной трудовой отработки для выпускников-целевиков.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Вопросы демографии являются приоритетом в работе Госдумы, заявил Володин
9 января, 09:26
«
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.04.2024 N 555, предусмотрев, что период отпуска по уходу за ребёнком может включаться частично (например, один год или 50%) в срок обязательной трудовой отработки по целевому договору", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что женщины, находящиеся в декретном отпуске, вынуждены осуществлять трудовую деятельность после завершения освоения образовательной программы в месте, определенном договором о целевом обучении, в полном объеме без учета декретного отпуска даже спустя несколько лет после рождения ребёнка.
По мнению парламентариев, подобная практика фактически противоречит государственной политике по стимулированию рождаемости.
В этой связи депутаты считают необходимым урегулировать порядок целевого обучения, в целях учёта отпуска по уходу за ребёнком при исчислении обязательного срока трудовой отработки выпускника.
"Реализация данной меры создаст для граждан более справедливые условия осуществления трудовой деятельности после рождения ребенка, обеспечив баланс между интересами работодателя и молодого специалиста", - заключается в документе.
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Тюменской области отец десятерых детей ушел в декрет
5 декабря 2025, 14:40
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
