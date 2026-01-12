Рейтинг@Mail.ru
В феврале в Госдуме пройдет "правительственный час" с участием Лаврова - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 12.01.2026 (обновлено: 14:17 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067375934.html
В феврале в Госдуме пройдет "правительственный час" с участием Лаврова
В феврале в Госдуме пройдет "правительственный час" с участием Лаврова - РИА Новости, 12.01.2026
В феврале в Госдуме пройдет "правительственный час" с участием Лаврова
Госдума планирует 11 февраля провести "правительственный час" о приоритетах внешней политики России с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из проекта... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:13:00+03:00
2026-01-12T14:17:00+03:00
политика
госдума рф
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251227/gosduma-2065025143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Госдума РФ, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В феврале в Госдуме пройдет "правительственный час" с участием Лаврова

В Госдуме планируют 11 февраля провести правительственный час с участием Лаврова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Госдума планирует 11 февраля провести "правительственный час" о приоритетах внешней политики России с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, следует из проекта постановления ГД.
«
"План проведения "правительственного часа" в период весенней сессии Государственной Думы 2026 год… О приоритетах внешней политики Российской Федерации… министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров… 11 февраля", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Госдума рассмотрит проект о мерах по противодействию мошенникам
27 декабря 2025, 09:26
 
ПолитикаГосдума РФРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала