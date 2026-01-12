В Госдуму внесли проект об обязательной стандартизации детской продукции

"Продукция, предназначенная для детей, в том числе пищевые продукты, одежда, обувь, игрушки и игры, косметика и средства гигиены, мебель и издательская продукция подлежит обязательной стандартизации", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.

Кроме того, кабмин РФ, по задумке авторов законопроекта, определит перечень детской продукции, подлежащей стандартизации, что даст возможность гибко адаптировать регулирование под текущие вызовы - как в части новых видов товаров, так и появления опасных материалов.