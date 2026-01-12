Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об обязательной стандартизации детской продукции
13:12 12.01.2026 (обновлено: 13:59 12.01.2026)
В Госдуму внесли проект об обязательной стандартизации детской продукции
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, детские вопросы, социальный навигатор
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Детские вопросы, Социальный навигатор
В Госдуму внесли проект об обязательной стандартизации детской продукции

В ГД внесли законопроект об обязательной стандартизации детской продукции

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается ввести обязательную стандартизацию детской продукции, включая пищевые продукты, одежду, обувь, игрушки, игры, косметику и мебель, документ доступен в думской электронной базе.
Инициативой предлагается дополнить федеральный закон "О стандартизации в Российской Федерации" новой статьей 6.1.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров
6 января, 10:13
"Продукция, предназначенная для детей, в том числе пищевые продукты, одежда, обувь, игрушки и игры, косметика и средства гигиены, мебель и издательская продукция подлежит обязательной стандартизации", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что порядок стандартизации в отношении детской продукции будет устанавливаться правительством РФ, что позволит обеспечить единый подход к определению минимального набора свойств, которыми должны обладать детские товары.
Кроме того, кабмин РФ, по задумке авторов законопроекта, определит перечень детской продукции, подлежащей стандартизации, что даст возможность гибко адаптировать регулирование под текущие вызовы - как в части новых видов товаров, так и появления опасных материалов.
Парламентарии подчеркивают, что на сегодняшний день безопасность детской продукции обеспечивается техническими регламентами Таможенного союза. Однако, по их мнению, они не всегда содержат достаточную детализацию, в этой связи важнейшую роль играют национальные стандарты (ГОСТ), которые конкретизируют требования, устанавливают методы испытаний, правила маркировки и классификации. В документе уточняется, что в последние годы Росстандарт активно развивает нормативную базу, разрабатывая новые ГОСТы по ключевым категориям детских товаров. Добавляется, что введение новой статьи придаст этим работам законодательную основу, систематизирует процесс и повысит его эффективность.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В России рынок детских товаров исчисляется триллионами, сообщил Алиханов
4 января, 15:08
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРДетские вопросыСоциальный навигатор
 
 
