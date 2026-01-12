Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067343115.html
В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы
В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы - РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы
Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:52:00+03:00
2026-01-12T11:52:00+03:00
общество
светлана бессараб
госдума рф
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/65/1560836513_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3c111bdd08d069068f21bc9c6e30d913.jpg
https://ria.ru/20260110/gosduma-2067071682.html
https://ria.ru/20260112/son-2067285867.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/65/1560836513_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_05f05129d33c19eaec2a1699a788c576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана бессараб, госдума рф, новый год
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ, Новый год
В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы

Бессараб: вероятность 12-дневных новогодних каникул выпадает на 2032 год

© Depositphotos.com / AlexNosenkoПразднование Нового года
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Depositphotos.com / AlexNosenko
Празднование Нового года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников
10 января, 03:46
Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года.
"Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат.
По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы.
"Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие", - считает парламентарий.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна после праздников
Вчера, 00:26
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала