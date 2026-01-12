https://ria.ru/20260112/gosduma-2067343115.html
В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб
.
Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года.
"Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат.
По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы.
"Ведь зимние школьные каникулы совпадают с выходными у работающих мам и пап, и в это время семьи могут вместе отдохнуть, навестить родственников, съездить в путешествие", - считает парламентарий.