В Госдуме рассказали, когда будут самые продолжительные новогодние каникулы

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием двенадцатидневных новогодних каникул", - сказала Бессараб

Она отметила, что постановления правительства по утверждению производственного календаря на будущий год готовятся в конце текущего года.

"Вместе с тем, уже сегодня можно говорить о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря", - добавила депутат.

По словам Бессараб, россиянам, особенно семьям с детьми, полюбились длинные новогодние каникулы.