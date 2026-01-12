Рейтинг@Mail.ru
11:48 12.01.2026 (обновлено: 11:54 12.01.2026)
Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение правил содержания животных
Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение правил содержания животных

Комитет ГД одобрил рост штрафов за нарушение требований к содержанию животных

© Pixabay / Gasanov_IgorБигль
Бигль
© Pixabay / Gasanov_Igor
Бигль. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Документ был внесён в Госдуму группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований к содержанию животных").
Согласно инициативе, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с шестидесяти календарных дней до одного года.
По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Минюст просит прекратить деятельность организации по защите животных
1 января, 21:34
 
ОбществоГосдума РФРоссия
 
 
