Комитет Госдумы одобрил штрафы за нарушение правил содержания животных
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об увеличении до 300 тысяч рублей штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Документ был внесён в Госдуму
группой депутатов. Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов, предусмотренных статьей 8.52 Кодекса об административных правонарушениях ("Несоблюдение требований к содержанию животных").
Согласно инициативе, максимальные размеры налагаемых штрафов на граждан будут достигать пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с шестидесяти календарных дней до одного года.
По мнению авторов законопроекта, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.