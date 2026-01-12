В ГД поддержали запрет на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС России

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о запрете на выдачу другим странам для уголовного преследования иностранцев, которые проходят службу в ВС РФ.

Инициативой предусматривается отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях либо проходившего военную службу и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.