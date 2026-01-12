https://ria.ru/20260112/gosduma-2067338689.html
В ГД поддержали запрет на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС России
В ГД поддержали запрет на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС России - РИА Новости, 12.01.2026
В ГД поддержали запрет на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС России
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о запрете на выдачу другим странам для... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:29:00+03:00
2026-01-12T11:29:00+03:00
2026-01-12T11:29:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067320721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД поддержали запрет на выдачу иностранцев, проходящих службу в ВС России
В ГД одобрили запрет выдачи другим странам проходящих службу в ВС РФ иностранцев
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о запрете на выдачу другим странам для уголовного преследования иностранцев, которые проходят службу в ВС РФ.
Законопроект был внесён в Госдуму
правительством РФ
, изменения предлагается внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Отказ в выдаче лица").
Инициативой предусматривается отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, иных воинских формированиях либо проходившего военную службу и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.