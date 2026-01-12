В Госдуме призвали объявить в розыск главу Минобороны Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что министра обороны Британии Джона Хили, заявившего о желании похитить президента России Владимира Путина, следует объявить в международный розыск.
Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.
"Считаю, что данный британский деятель для профилактики должен быть подан в международный розыск и заочно осужден", - сказал Шеремет.
По его словам, Хили, видимо, для удовлетворения "своих никчемных политических амбиций", уже не хватает только встречи с Владимиром Зеленским, поэтому он решил, чтобы напомнить о себе, попиариться на имени российского лидера.
"Низко павший министр обороны Британии Джон Хили, напрочь лишенный хваленых английских манер, несет несусветную глупость, показывая всему миру степень своего политического идиотизма", - сказал депутат.