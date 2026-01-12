В Госдуме призвали объявить в розыск главу Минобороны Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что министра обороны Британии Джона Хили, заявившего о желании похитить президента России Владимира Путина, следует объявить в международный розыск.