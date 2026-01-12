Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили продлить кредитные каникулы бизнесу - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 12.01.2026 (обновлено: 05:28 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067297255.html
В ГД предложили продлить кредитные каникулы бизнесу
В ГД предложили продлить кредитные каникулы бизнесу - РИА Новости, 12.01.2026
В ГД предложили продлить кредитные каникулы бизнесу
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:51:00+03:00
2026-01-12T05:28:00+03:00
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20260101/rossija-2065946570.html
https://ria.ru/20251029/semi-2051348963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В ГД предложили продлить кредитные каникулы бизнесу

ЛДПР хочет продлить кредитные каникулы бизнесу с УСН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), вплоть до трех лет.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В России продлили кредитные каникулы для участников СВО
1 января, 14:06
"Законопроект предлагает предоставить предприятиям, применяющим упрощенную систему налогообложения, возможность пользоваться расширенными кредитными каникулами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предусматривает возможность предоставления кредитных каникул сроком до трех лет.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, если сейчас не поддержать тех, кто рискнул открыть свое дело - завтра сотни малых предприятий будут вынуждены закрыться, объявив себя банкротами, а тысячи человек по всей стране останутся безработными.
"Поэтому, ЛДПР считает правильным, вместо текущих шести месяцев, дать возможность малому бизнесу, который использует УСН, продлить кредитные каникулы на весь срок переходного периода, то есть с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года", - отметил он.
По мнению парламентария, такой подход позволит бизнесу перестроиться, сохранить рабочие места и не урезать зарплаты. Кроме того, Слуцкий добавил, что принятие данной нормы позволит людям сохранить свое дело, в том время как на банках "не повиснут многомиллионные кредиты, которые некому больше погашать".
В России с 1 января 2026 года поэтапно снижается порог годовой выручки, при котором у бизнеса на упрощенной или патентной системе налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС. Так, с 2026 года этот порог снижается с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми
29 октября 2025, 01:24
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала