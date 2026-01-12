В ГД предложили продлить кредитные каникулы бизнесу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают продлить кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), вплоть до трех лет.

По мнению парламентария, такой подход позволит бизнесу перестроиться, сохранить рабочие места и не урезать зарплаты. Кроме того, Слуцкий добавил, что принятие данной нормы позволит людям сохранить свое дело, в том время как на банках "не повиснут многомиллионные кредиты, которые некому больше погашать".