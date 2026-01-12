Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067284232.html
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат - РИА Новости, 12.01.2026
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат
Депутаты Госдумы предложили обязательно проводить индексацию заработных плат не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:02:00+03:00
2026-01-12T00:02:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
https://ria.ru/20260102/gosduma-2066010485.html
https://ria.ru/20251229/uchitelya-2065276356.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

Депутаты Госдумы внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили обязательно проводить индексацию заработных плат не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции.
Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в ТК РФ будет внесен в Госдуму в понедельник. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе
2 января, 02:06
"Дополнить статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации … после слов "локальными нормативными актами" словами "не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказано в проекте федерального закона.
В настоящее время законодательством предусматривается обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию зарплаты в целях сохранения её покупательной способности, однако срок и периодичность индексации законодательно не установлены.
Проектом предлагается закрепить обязательное проведение индексации не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции.
Введение данной нормы, по мнению авторов инициативы, обеспечит более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации заработной платы.
"Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки, минимум один раз в год, и минимальный уровень индексации - не ниже уровня инфляции за предыдущий год", - сказал Нилов РИА Новости.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Госдуме предложили повысить зарплату учителей
29 декабря 2025, 06:07
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала