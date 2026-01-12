Рейтинг@Mail.ru
Глава Генштаба Британии заявил о недостаточной готовности к войне - РИА Новости, 12.01.2026
20:07 12.01.2026
Глава Генштаба Британии заявил о недостаточной готовности к войне
Начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что армия страны недостаточно готова для защиты государства в случае потенциального конфликта.
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон заявил, что армия страны недостаточно готова для защиты государства в случае потенциального конфликта.
"В течение 30 лет, прошедших после окончания холодной войны, мы были не готовы, так как мы получали мирные дивиденды, и сейчас мы не настолько готовы, насколько нам нужно, к полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться", - заявил Найтон, отвечая на вопросы в комитете британского парламента по обороне.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину
7 января, 17:12
Он подчеркнул, что на фоне неопределенности и турбулентности в мире требования к обороноспособности британской армии растут.
В декабре Найтон отмечал высокую боеспособность российской армии, которая, по его словам, значительно превосходит британскую как в боевом опыте, так и в численности. Тем временем численность армии Великобритании составляет немногим более 70 000 солдат, а правительство намерено увеличить расходы на оборону лишь до 2,5% ВВП с 2,3% к 2027 году.
Военная техника во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
16 декабря 2025, 01:42
 
В миреВеликобритания
 
 
