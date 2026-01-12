Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 12.01.2026 (обновлено: 13:04 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/gladkov-2067347680.html
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей - РИА Новости, 12.01.2026
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить мониторинг информационного пространства и социальных сетей для выявления и пресечения... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:21:00+03:00
2026-01-12T13:04:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20260112/otklyucheniya-2067341649.html
https://ria.ru/20260112/gladkov-2067345853.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей

Гладков заявил об атаках "внутренних врагов" при ударах ВСУ по энергетике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить мониторинг информационного пространства и социальных сетей для выявления и пресечения провокационных действий.
"Тоже вижу, что каждая сложная ситуация, она вызывает агрессию у наших врагов государства, которые есть и извне, то есть видим информационные атаки, увеличивающиеся со стороны украинцев, видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов", - сказал губернатор на оперативном заседании правительства в понедельник.
Счетчики - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
Вчера, 11:40
Гладков поручил организовать мониторинг социальных сетей для выявления попыток провокаций среди населения. Собранные материалы будут вынесены на заседание оперативного штаба для последующей передачи в силовые структуры.
Губернатор пояснил, что в условиях, когда людям и так тяжело из-за обстрелов, перебоев с электричеством и снегопадов, подобные провокации вызывают дополнительное возмущение. Он призвал давать правовую оценку действиям, направленным на формирование социального напряжения.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гладков рассказал о колоссальных усилиях по восстановлению энергетики
Вчера, 12:05
 
Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала