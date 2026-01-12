https://ria.ru/20260112/gladkov-2067347680.html
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей - РИА Новости, 12.01.2026
Гладков поручил усилить информационного пространства и социальных сетей
12.01.2026
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил усилить мониторинг информационного пространства и социальных сетей для выявления и пресечения провокационных действий.
"Тоже вижу, что каждая сложная ситуация, она вызывает агрессию у наших врагов государства, которые есть и извне, то есть видим информационные атаки, увеличивающиеся со стороны украинцев, видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов", - сказал губернатор на оперативном заседании правительства в понедельник.
Гладков
поручил организовать мониторинг социальных сетей для выявления попыток провокаций среди населения. Собранные материалы будут вынесены на заседание оперативного штаба для последующей передачи в силовые структуры.
Губернатор пояснил, что в условиях, когда людям и так тяжело из-за обстрелов, перебоев с электричеством и снегопадов, подобные провокации вызывают дополнительное возмущение. Он призвал давать правовую оценку действиям, направленным на формирование социального напряжения.