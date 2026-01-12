https://ria.ru/20260112/gladkov-2067345853.html
Гладков рассказал о колоссальных усилиях по восстановлению энергетики
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжелой ситуации в энергоснабжении региона из-за обстрелов со стороны ВСУ и рассказал о колоссальных... РИА Новости, 12.01.2026
Гладков сообщил о тяжелой ситуации в энергоснабжении Белгородской области
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о тяжелой ситуации в энергоснабжении региона из-за обстрелов со стороны ВСУ и рассказал о колоссальных усилиях по восстановлению энергетики.
"Ситуация (с энергоснабжением - ред.), она крайне тяжелая... Те меры (по восстановлению энергетики - ред.), которые мы предпринимаем - они колоссальные", - сказал Гладков
во время оперативного совещания правительства.
Глава региона отметил, что власти продолжают ежедневные совещания для решения вопросов обеспечения энергоресурсами населения и экономики. При этом, несмотря на предпринимаемые с 2022 года усилия, полностью заместить утраченные мощности не удается. Губернатор напомнил, что были привлечены значительные ресурсы за счет региональных средств, помощи коммерческих предприятий, федерального центра, а также благодаря прямым решениям президента России Владимира Путина
и премьер-министра Михаила Мишустина
. К работе подключились МЧС
и Госрезерв, помощь оказали порядка 25 регионов страны.
Губернатор выделил несколько задач, которые предстоит решить властям региона, в их числе организация подвоза воды и топлива, резервирование топлива, а также контроль за подключением, отключением и техническим состоянием генераторов. В перечне задач в том числе создание мобильных групп квалифицированных энергетиков для помощи в запуске генераторов. Он обратил внимание, что ответственность за правильность подключения и сохранность оборудования будет возложена на глав муниципальных образований.
Также Гладков рассказал, что дал поручение разработать предельно простой и чёткий алгоритм обслуживания генераторов, понятный, например, заведующему детским садом, с ясными указаниями о времени непрерывной работы и сроках технического обслуживания.
Гладков сообщал, что 9 января ВСУ
нанесли ракетный удар по Белгороду
, нанесены серьезные повреждения объекту инфраструктуры, предварительно, пострадавших нет. Без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области
оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.