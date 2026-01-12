Рейтинг@Mail.ru
17:16 12.01.2026 (обновлено: 17:25 12.01.2026)
Пришла на свидание: что известно о гибели 17-летней студентки из Крыма
Пришла на свидание: что известно о гибели 17-летней студентки из Крыма
Пришла на свидание: что известно о гибели 17-летней студентки из Крыма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Эльвина Кравченко пропала 4 января — через три дня после того, как отпраздновала день рождения и Новый год. Девушка встретилась с молодым человеком, с которым познакомилась онлайн, и больше не возвращалась домой. Через несколько дней выяснилось страшное.

Студентка из Марьино

Эльвина Кравченко жила в селе Марьино Джанкойского района Крыма и получала образование в Джанкойском профессиональном техникуме. Первого января 2026-го она отметила сразу два события — наступление нового года и 17-летие.
По данным "Российской газеты", незадолго до исчезновения девушка познакомилась с парнем из соседнего села через сообщество "Дайвинчик".
Смартфон с приложением для знакомств
Смартфон с приложением для знакомств - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Depositphotos.com / grinvalds
Смартфон с приложением для знакомств

Свидание и исчезновение

Эльвина встретилась с новым знакомым 4 января. Молодой человек предложил ей покататься на своем минивэне. После этой встречи связь с девушкой оборвалась.
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Крым" сообщил о пропаже несовершеннолетней: "17-летняя жительница села Марьино Джанкойского района Эльвина Кравченко перестала выходить на связь с 4 января 2026 года". Девушка не пыталась связаться ни с родственниками, ни со знакомыми после свидания.
Девушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону

Масштабные поиски

В течение нескольких дней десятки добровольцев пытались найти пропавшую студентку. Они обзванивали больницы, опрашивали жителей Джанкойского района, размещали ориентировки во всех людных местах. Но все усилия оказались безрезультатными.
Через несколько дней тело Эльвины обнаружили в поле недалеко от села, где жил ее знакомый.
Предварительная причина смерти — удушение. Правоохранители предполагают, что парень задушил Эльвину, а затем попытался избавиться от тела.
По версии следствия, во время общения между молодыми людьми вспыхнула ссора. Именно она могла привести к трагедии.
Эльвина Кравченко
Эльвина Кравченко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : соцсети
Эльвина Кравченко

Кто подозреваемый

Подозреваемый в убийстве Кравченко — Дмитрий Попов, 21 год, российский военнослужащий. Его задержали вскоре после обнаружения тела. В настоящий момент Попов содержится в СИЗО Симферополя.
 
 
 
